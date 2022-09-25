Фальшивыми картами Баку и Анкара пытаются обосновать свои притязания на всю территорию Армении

«Алиев лжет! До 1918г. ни на каких картах Азербайджана не существует. Я видел десятки тысяч карт региона. Была одна карта 19 века, на которой картограф между Грузией и Арменией написал «Азербайджан».

Но с последующих карт он убрал эту надпись. Основываясь вот на этой карте, азербайджанцы и пытаются доказать, что, видите, наша страна тогда существовала. Но ни на каких других картах до 1918г. на территории к северу от Аракса названия «Азербайджан» не существует. Единственное, что есть, — иранская провинция Атрпатакан (на фарси -Адрбеджан — Г.М.). Так что, Алиев лжет».

Об этом заявил «РА» известный картограф и географ, почётный член Национальной академии Армении доктор Рубен ГАЛЧЯН на просьбу прокомментировать высказывание предводителя апшеронских террористов и по совместительству т.н. президента т.н. Азербайджана Ильхама Алиева о том, что они «собрали все карты, в том числе и XIX века, и ХХ века, и более ранние, и на этих картах четко видно, кто на какой земле находится».

Напомним, что Гюлистанским договором 1813г. северное побережье реки Аракс было отделено от Ирана и позднее, в 1918 году, стало Азербайджаном. Правопреемником именно Азербайджана 1918г. и объявлена нынешняя Азербайджанская республика согласно своей конституции. Отметим, что древние армянские земли — Нахиджеван и Арцах/Карабах — были переданы этому искусственно созданному усилиями турок гособразованию российскими большевиками в 1921г.

«Что касается карт ХХ века, то у него скорее всего советские карты, начиная от карт российского Генштаба до напечатанных в последующем. На картах российского Генштаба Армения после 1930-1935г. имеет приблизительно территорию в 29,8 тыс кв км. Более ранних карт у Алиева нет, он лжет», — подчеркнул Рубен Галчян. Он отметил, что ответил Алиеву статьей на английском языке, которая опубликована в издании «Аспарез».

По словам азербайджанского террориста №1, «у Армении нет никаких оснований обвинять нас в том, что вошли на ее территорию»: «Во-первых, если бы граница была там, где они говорят, они бы ее установили, построили пограничные полосы, наладили коммуникации, провели инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся за ними. Поэтому ничего не сделали на азербайджано-армянской границе. Т.е. без делимитации нашей границы никто не может сказать, где она проходит».

Т.е. отсутствие делимитированной/демаркированной границы между Арменией и Азербайджаном (что вообще-то весьма распространенное явление на постсоветском пространстве) является для главаря апшеронских террористов основанием для военной агрессии против Армении.

Проще говоря, Баку стремится как можно быстрее захватить как можно больше территорий Армении и закрепиться на них, как в тех районах, куда апшеронские бандиты вторглись 12 мая 2021г. и по сей день там пребывают, построив посты и т.д. Да и после сентябрьской агрессии против Армении апшеронские террористы остаются в некоторых районах нашей страны.

На призывы международного сообщества покинуть суверенную территорию Армении Алиеву наплевать, и он заявляет об этом совершенно открыто. Более того, готовится к новой провокации. Первичная цель, конечно, — пробить через армянский Сюник т.н. «зангезурский экстерриториальный коридор», который свяжет Азербайджан с Нахиджеваном и по которому руководящая бакинскими головорезами Турция планирует выйти на Каспийское море с дальнейшим прицелом на страны Центральной Азии. Армения же в этом случае теряет границу с Ираном, теряет добрую половину своей международно признанной территории с последующей ползучей тюркизацией не только Сюника, но и остальной части страны.

Об этом демонстративно и заявляет апшеронский террорист, стремящийся подмять под себя весь Арцах, Сюник (Зангезур), предъявляющий претензии на Севан, Ереван… На всю Армению, территорию которой он называет «древней азербайджанской землей», хотя до 1918г. на карте мира не существовало такой политической единицы, как «Азербайджан», а термин «азербайджанцы» ввел в 1936г. Иосиф Сталин.

Кстати, в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктур РА Sputnik Армения сообщили, что Армения и Азербайджан пока не осуществляют обсуждения по картам, которые могут являться основой для демаркации границы: «На данный момент нет обсуждения карт, которые являются основой демаркации. В то же время считаем важным всесторонне проанализировать документы, являющиеся правовой основой права собственности на территорию, исходя из основополагающих принципов международного права». В министерстве также сообщили, что очередное заседание комитета по вопросам демаркации границы и пограничной безопасности состоится в ноябре 2022 года в Брюсселе.

Ну, а пока суд да дело, главарь апшеронских террористов готовит новую агрессию против Армении.

По алиевской традиции в ход пошли и дезинформации о якобы обстрелах с армянской стороны, и консультации с Анкарой, и попытки эскалации ситуации стрельбой с азербайджанской стороны и провокационными вылазками, как это было 23 сентября, когда одно из подразделений ВС Азербайджана попыталось перейти в тыл одной из армянских боевых позиций, дислоцированных в восточном направлении армяно-азербайджанской линии соприкосновения, и было отброшено действиям подразделений ВС Армении.

А 24 сентября т.н. министр обороны т.н. Азербайджана приказывает своим бандформированиям «быть готовыми к «немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации ВС Армении. Аналогичный приказ он отдавал 10 сентября, а в ночь с 12 на 13 сентября Азербайджан предпринял масштабную агрессию на суверенной территории Армении.

В эти же дни имеют место активные поставки оружия в Азербайджан. Армения получает информацию о воздушных перевозках военного назначения из Турции в Азербайджан, заявил вице-премьер Мгер Григорян на заседании Экономического совета СНГ в Москве, говоря об имевшей место 13 сентября азербайджанской агрессии против Армении: «Нам регулярно поступала и поступает информация о воздушных перевозках военного назначения из Турции в Азербайджан».

Отметим, что в последующие дни наблюдалась активизация подобного рода перевозок также из Израиля, Германии, Италии, Люксембурга, Англии.

Азербайджанский оппозиционный блогер Сулейман Сулейманлы в Twitter сообщает, что в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Он утверждает, что целью Алиева является создание нового государства «Зангезур-Гейча» (Зангезур-Севан — Г.М.) на суверенной территории Республики Армения.

Кстати, 7 сентября в Анкаре открылось первое представительство так называемой «Севано-Зангезурской Турецкой Республики Западного Азербайджана». Даже президента и вице-президента назначили.

Это уже не намеки, а наглая демонстрация планов азербайджано-турецкого террористического тандема по захвату Армении и уничтожению армянской государственности. Вот для чего они фальсифицируют историю и рисуют фальшивые карты. Вот на что нацелены предлагаемые ими Армении т.н. «мирные» договоры.

Вот почему предводитель апшеронских террористов, угрожая Армении, опять потрясает своим сухоньким кулачком, пытаясь выдать его за т.н. «железный кулак», который он собирается » обрушить на головы армян, если они откажутся принять его условия».

С целью устрашения армян статуйки своего кулачка Алиев, щеголяющий в военной форме, хотя никогда не служил в армии, понатыкал по всей оккупированной в ходе агрессии осенью 2020г. территории Арцаха, близ границ с Арменией.

А поскольку и сам главарь, и его подчиненные террористы не отличаются ни вкусом, ни тем более скульптурными талантами, то т.н. «железные кулаки» больше напоминают кучки неубранного бараньего дерьма, который террористы- оккупанты нюхают, как наркотики, без которых, как собственно, и без Турции с ее оружием и наемным террористическим сбродом, они воевать не в состоянии.

Придет время, мы нашу землю от этого навоза очистим! И да поможет нам Бог!