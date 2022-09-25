24 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с заместителем Генерального секретаря, Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, Арарат Мирзоян отметил важность деятельности Альянса цивилизаций ООН, направленной на гармонию между цивилизациями, содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу.

«Министр иностранных дел Армении коснулся последствий недавней агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, подчеркнув важность четкого осуждения государства-агрессора со стороны международных структур», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, министр Мирзоян подчеркнул также необходимость сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль в результате 44-дневной войны. Армянская сторона отметила, что преднамеренное уничтожение армянского культурного наследия Азербайджаном является вызовом не только для Армении, но и для всего человечества.