Правительство Азербайджана запросило в Европейском суде дополнительное время для предоставления полной информации о военнопленных.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Офисе представителя Армении по международно-правовым вопросам.

«В ответ на ряд требований правительства Республики Армения в Европейский суд о применении промежуточных мер в отношении Азербайджана, правительство Азербайджана запросило у Европейского суда дополнительное время для предоставления полной информации о военнопленных. Ходатайство судом было удовлетворено. Новый крайний срок для Азербайджана назначен на 29 сентября», — говорится в сообщении.

13 сентября Армения обратилась в Европейский суд с требованием применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных.Также потребовали от Европейского суда применить пункт 2 правила 39 его Устава и незамедлительно уведомить о решении Комитет министров СЕ. Что касается видеозаписей пленных, ЕСПЧ запросил от Азербайджана информацию об 1 пленном, идентифицированном по состоянию на 13 сентября, и об остальных неопознанных пленных, замеченных в видеозаписи (об их местонахождении, условиях содержания, состоянии здоровья), назвав крайний срок предоставления информации — 22 сентября.