Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания Республики Арцах провела заседание под председательством председателя комиссии Севака Агаджаняна.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Арцаха, на повестке дня было обсуждение законопроекта О внесении изменений в «Закон об оккупированных территориях Республики Арцах».

Законопроект представил министр юстиции Арцаха Жирайр Мирзоян.

Проект предусматривает внесение до 1 февраля 2023 года законодательных изменений, обеспечивающих реализацию избирательного права граждан Республики Арцах, перемещенных с оккупированных территорий.

По словам министра, необходимость в законопроекте возникла в связи с проведением более глубоких и разносторонних исследований для разработки эффективных и действенных механизмов участия в выборах и референдумах граждан Республики Арцах, перемещенных с оккупированных территорий.

Министр ответил на вопросы депутатов. Предложения по законопроекту будут обсуждены.С 3 голосами «за» законопроект с положительным заключением был включен в повестку дня очередной сессии НС.