В Армении с 19 сентября по 25 сентября подтверждено 1 431 случаев заболевания Covid-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, отметив, что общее число случаев заболевания достигло 442 875, из которых 430 192 — количество выздоровевших, 8 683 — летальные исходы.

За последнюю неделю выздоровели 2 133 заболевших, скончались 4 человека.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 2 307 пациентов.

За неделю проведено 5 523 тестов.Общее количество проведенных тестов достигло 3 миллионов 210 961.