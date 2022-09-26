Союз европейских вещателей и Общественное телевидение Армении сообщают, что в песенном конкурсе «Детское Евровидение-2022», который пройдет в Ереване, примут участие 16 стран.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Общественным телевидением, эти страны: Албания, Ирландия, Италия, Испания, Польша, Армения, Северная Македония, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Португалия, Сербия, Украина, Великобритания, Грузия, Франция и Великобритания, которая примет Евровидение-2023 вместо Украины. Великобритания не участвовала в конкурсе с 2005 г.

Благодаря победе Малены в Париже в прошлом году, 20-е Детское Евровидение пройдет в Армении. На нем прозвучат новые песни юных исполнителей в возрасте с 9 до 14 лет.

В этом году песенный конкурс «Детское Евровидение» совершает свой 20-й оборот вокруг солнца. Подчеркивая этот бесконечный круговорот, который приносит детям радость и веселье, Общественная Телекомпания выбрала слоган «Вращай чудо».

Символом конкурса в этом году стала известная игрушка юла, украшенная национальными орнаментами. Эти орнаменты можно видеть на исторических и архитектурных памятниках, коврах и в национальной одежде Армении. Традиционной, деревянной игрушке придали новый вид, неоновый свет, отражающий современную Армению.

«Для нас крайне важно было выбрать символ, который отражал бы как идею чуда, 20-летия Детского Евровидения, так и объединял всех детей-участников. Я уверен, что у всех нас есть теплые воспоминания об этой игрушке. В процессе работы над концепцией стало понятно, что юла есть практически у всех стран, и все они особенные. Это прекрасное отражение ценностей Детского Евровидения — все объединены вокруг идеи чуда, музыки и радости и в то же время отличаются своей песней и речью», — сказал Ованнес Мовсисян, исполнительный директор Общественного телевидения.

Мартин Остердал, исполнительный директор песенного конкурса «Детское Евровидение», отметил, что они рады в этом году приветствовать молодых, талантливых артистов из 16 стран в Ереване.

«Мы с большим энтузиазмом возвращаемся в столицу Армении спустя десять лет, чтобы совершить чудо и в этот юбилейный вечер и пожелать Соединенному Королевству, стране-хозяйке Евровидения 2023, долгожданного возвращения. Наши коллеги из Общественной телекомпании полны энергии, вдохновения и творчества. Мы с нетерпением ждем этого зрелищного шоу, которое состоится в декабре», — сказал он.

«Детское Евровидение» состоится 11 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

В распространенном телекомпанией сообщении также упоминается, что из-за пограничной ситуации Общественная телекомпания отложила день публикации брендинга конкурса. Однако подготовка к конкурсу продолжается по графику, и изменить сроки уже невозможно.«Мы надеемся, что организационные работы «Детского Евровидения» и самого конкурса пройдут в мирной обстановке, и мы сможем в Ереване подарить детям настоящий музыкальный праздник», — заявили организаторы.