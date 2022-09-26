Защитник прав человека Армении 27-29 сентября с рабочим визитом посетит Страсбург.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе Омбудсмена Армении. В рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне.
Защитник прав человека Армении 27-29 сентября с рабочим визитом посетит Страсбург.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе Омбудсмена Армении. В рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне.
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