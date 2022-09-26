Посольство Великобритании коснулась агрессии Азербайджана против Армении, отметив, что вооруженные силы должны быть выведены на позиции, на которых они находились до начала боевых действий.

«Правительство Великобритании ясно дало понять, в том числе во время нашего посредничества в ОБСЕ в Вене, что вооруженные силы должны быть выведены на позиции, на которых они находились до начала боевых действий. Дипломатия — единственный способ решить конфликт», — как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении посольства Великобритании в Армении в ответ на запрос Лурер относительно последней агрессии Азербайджана.

«Мы всегда осуждали нанесение ударов по гражданским районам во время всех конфликтов. Наши мысли с семьями погибших или раненых в результате недавнего насилия.

Британское правительство приветствует возвращение военнопленных и останков погибших. Призываем стороны обсудить вопрос о возвращении всех оставшихся военнопленных и останков погибших. Сообщения о пытках вызывают крайнюю тревогу и требуют тщательного расследования со стороны соответствующих органов», — говорится в сообщении посольства Великобритании.