Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим инцидентом в одной из школ в городе Ижевск.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
“Уважаемый Владимир Владимирович,
С прискорбием воспринял весть o трагедии, произошедшей в школе в городе Ижевск.
От имени народа Армении и от себя лично прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем, кто потерял родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.