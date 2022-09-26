Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим инцидентом в одной из школ в городе Ижевск.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

С прискорбием воспринял весть o трагедии, произошедшей в школе в городе Ижевск.

От имени народа Армении и от себя лично прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем, кто потерял родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.