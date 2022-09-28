В рамках бизнес-форума «Текстильный Альянс Армения-Италия» и Недели Моды в Милане во Дворце Висконти состоялся показ новых коллекций армянских модельеров.

Как сообщило Министерство экономики Армении, на показе были представлены осенне-зимние коллекции 8 дизайнеров (Sončess, Faina, RUZANĒ, Ariga Torosian, Nelly Serobyan, LOOM Weaving, Vahan Khachatryan, Kivera Naynomis).

Перед показом армянские дизайнеры представили видеообращение, в котором рассказывалось о действиях Азербайджана, о надругательствах, совершенных над убитой армянской женщиной-военнослужащей. Армянские модельеры прошлись в футболках с надписью «Stand with Armenia» «Встань рядом с Арменией». Автор тематических рисунков футболок — художница из Арцаха Лиана.

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Бизнес-форум и показ «Текстиль Альянс Армения-Италия» в этом году впервые прошли при содействии Министерства экономики Армении.