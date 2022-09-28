Губернатор Сюникской области Роберт Гукасян 27 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, посла сопровождали заместитель начальника экономического и политического отдела посольства Ким Запфель, директор армянского офиса USAID Джон Алело, координатор программы офиса Айкануш Багратунян. Губернатор поблагодарил посла за визит и особенно за то, что она посетила Сюник именно 27 сентября.

Отметив, что 27 сентября является 2-й годовщиной 44-дневной войны, посол выразила дань уважения памяти погибших и соболезнования их семьям, заявив, что, к сожалению, война последних дней также забрала жизни молодых людей.

Роберт Гукасян, представляя подробности вторжения Азербайджана в Сюник 13 сентября, отметил: «Для нас очень важно, чтобы Вы с нами в этот сложный период. Нам известна, госпожа посол, и Ваша позиция, и позиция США в отношении всего этого, за что мы выражаем благодарность. Но последние двухдневные военные действия, которые были на суверенной территории Армении, показали, что враг нарушает не только основные права другого государства и все права человека, но и обстреливает гуманитарные элементы и даже машины скорой помощи.

Здесь высок риск военных действий против мирного населения. Все это должно быть строго осуждено международным сообществом, поэтому еще раз просим всех обратить внимание на недавние действия врага и оказать четкое давление, чтобы не допустить их повторения».

Посол Трейси отметила, что этот конфликт находится в центре внимания Соединенных Штатов, несмотря на то что в более широком регионе существуют другие конфликты.

«И мы делаем все на самом высоком уровне, в том числе по дипломатическим каналам, чтобы не допустить применения силы, обеспечить непрерывность переговоров и иметь перспективу такого урегулирования проблемы, которое принесет долгосрочный и стабильный мир», — отметила посол.

Высокопоставленный дипломат отметила, что понимает, насколько сложно сейчас жителям Сюника, как и других приграничных районов, иметь чувство безопасности. Именно поэтому она посетила регион вместе со своими коллегами, чтобы понять, что происходит и чем они могут помочь.

Роберт Гукасян обсудил с гостями ряд вопросов, возникших в контексте событий, происходящих вокруг региона, а также поблагодарил Агентство международного развития США за проделанную до сих пор работу, отметив, что проекты сотрудничества должны быть направлены не только на развитие, но и на управление трудными ситуациями.

Поскольку г-жа Трейси завершает свою дипломатическую миссию в Армении, в конце встречи она отметила: «Ситуация в Сюнике, в Армении в целом всегда будет в центре моего внимания, и если я могу что-то сделать для установления мира здесь, я сделаю это и в будущем, независимо от того, где я нахожусь».