Авиакомпания «Wizz Air» с 26 сентября начала выполнять полеты по маршруту Рим-Ереван-Рим.
Как сообщили «Арменпресс» в аэропорту «Звартноц», полеты будут выполняться с частотой два рейса в неделю — в каждый понедельник и пятницу.
Авиакомпания «Wizz Air» с 26 сентября начала выполнять полеты по маршруту Рим-Ереван-Рим.
Как сообщили «Арменпресс» в аэропорту «Звартноц», полеты будут выполняться с частотой два рейса в неделю — в каждый понедельник и пятницу.
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