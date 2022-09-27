Авиакомпания «Wizz Air» с 26 сентября начала выполнять полеты по маршруту Рим-Ереван-Рим.

Как сообщили «Арменпресс» в аэропорту «Звартноц», полеты будут выполняться с частотой два рейса в неделю — в каждый понедельник и пятницу.