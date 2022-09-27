27 сентября 2020 года в 07.10 Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Арцах. Война продолжалась 44 дня и закончилась 9 ноября, трехсторонним заявлением лидеров Армении, России и Азербайджана. Последствия войны были катастрофическими для армянского народа: территориальные потери в Арцахе, множество жертв, перемещенные жители, захваченные в плен военнослужащие и гражданские лица.

Азербайджанские ВС при очевидной поддержке Турции, а также с привлечением наемников с 27 сентября начали бомбить населенные пункты Арцаха. В эти дни в Армении и Арцахе было объявлено военное положение и мобилизация, многие сыны армянского народа добровольно уходили на фронт, сражаясь на жизнь и смерть за защиту Родной земли.

Азербайджанские ВС на протяжении всей войны против Арцаха применяли несанкционированное оружие, в том числе и в отношении гражданского населения. Существует множество вещественных доказательств того, что враг пытал армянских пленных.

Несмотря на достигнутую при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан не раз нарушал ее. В ночь с 9 на 10 ноября лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в 01:00.

Армянская сторона потеряла 7 районов Арцаха, Шуши и Гадрут. Той ночью Россия отправила в Арцах около 2 000 миротворцев и 470 единиц военной техники. Для мониторинга соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий российские наблюдательные пункты были расположены вдоль границы Арцаха и Азербайджана, а также вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Арцах.

Общее число военнослужащих и гражданских лиц, погибших в Республике Арцах и в Республике Армения в результате развязанной Азербайджаном агрессивной войны, составляет 3 825 человек.Несмотря на трехстороннюю договоренность от 9 ноября, даже спустя два года азербайджанская сторона не возвратила всех армянских военнопленных. После трехстороннего заявления от 9 ноября Азербайджан периодически нарушает соглашение о перемирии как в Арцахе, так и на армяно-азербайджанской границе. После нескольких провокационных действий в Арцахе Азербайджан начал открытую агрессию и против Армении. В мае 2021 года, азербайджанские вооруженные силы инициировали агрессивное нападение, и вторглись на суверенную территорию Армении, откуда они до сих пор не вышли. В 2022 году напали на Армению по нескольким направлениям, целясь и на гражданские населенные пункты. В результате последней атаки подразделения азербайджанских вооруженных сил вторглись и находятся на суверенной территории Республики Армения. Под международным давлением Азербайджан приостановил военные действия, но ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной.