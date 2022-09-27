Спустя неделю после визита в Армению делегации Конгресса во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Джеки Спир, член делегации и сопредседатель группы Конгресса по армянским вопросам, представила законодательную инициативу, осуждающую военные преступления Азербайджана как в Армении, так и в Арцахе, призывая применить санкции и обращаясь к международным трибуналам для проведения соответствующих расследований.

Как сообщили «Арменпресс» в Центральном офисе Ай Дата, Джеки Спир впервые публично заявила о своем намерении на прошлой неделе во время встречи с министром иностранных дел Республики Арцах Давидом Бабаяном и министром образования, науки, спорта и культуры Арцха Лерником Ованнисяном на федеральном семинаре Американского комитета Ай Дата. Помимо требования введения санкций за военные преступления, резолюция призывает к расследованию незаконного задерживания Азербайджаном армянских военнопленных, осуждает разрушение армянских церквей и исторических памятников, выражает солидарность в вопросе территориальной целостности Республики Армения и Арцаха. К конгрессмену Джеки Спир присоединились сопредседатель группы Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне, вице-председатель Адам Шифф и конгрессмен Анна Эшу.

Комментируя инициативу Джеки Спир, председатель Комитета Ай Дата Америки Арам Амбарян отметил:

«Мы приветствуем представленную конгрессменом Спир резолюцию о военных преступлениях, которая соответствует резолюции конгрессмена Шиффа, осуждающей атаки Азербайджана. Обе они являются выражением мощной двухпартийной поддержки Конгресса выполнению 907 поправки и прекращению военной помощи США Азербайджану ».Инициатива Джеки Спир последовала за другим проектом резолюции 1351, введенным в обращение Адамом Шиффом и руководителями армянской группы Конгресса. Резолюция призывает к немедленному прекращению помощи США Азербайджану и осуждает нападение Азербайджана на Армению и Арцах. На данный момент проект резолюции подписали 44 конгрессмена.