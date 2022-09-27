В связи с ситуацией, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против Армении, отечественные туристические компании реорганизовали свою работу.

Тур-менеджер туристической компании «One way» Луиза Гаспарян сообщила «Арменпресс», что внутренний, туризм пострадал в основном в южной части страны. В качестве альтернативных направлений туристические компании предлагают туры в Гарни и Гегард и на Севан. «У нас было много концертных туров, а также перформанс-туров, фестивалей, которые были отменены из-за сложившейся ситуации. Например, отменили фестиваль вина и гати в Арени, концерт Арама МП3, — сказала она.

Гоар Саркисян, тур-менеджер туристического агентства «ArmLand», сопровождающая в горах, отметила, что перестроиться в сфере туризма в такой ситуации очень сложно, но, к сожалению, у них уже есть опыт, и в сложившейся ситуации они просто изменили свои направления, которые были в горячих точках — Сюник, Вайоц дзор, избегая Джермук и Татев. Она отметила, что Сюник и Вайоц Дзор всегда были одними из самых активных туристических направлений.

«Сюник и Вайоц Дзор известны и любимы своими горами не только туристами, но и любителями походов, поэтому нам сейчас очень сложно, пока мы пытаемся изменить направления. В основном мы их перенесли в Тавушскую, в Ширакскую область, в Арагацотн и Армавир», — сказала она.

Артем Мартиросян, глава-учредитель туристического клуба «ArmLand», добавил, что после пандемии и войны 2020 года сектор вновь с трудом начал и медленными темпами набирать обороты.

«В этом году количество посетителей удвоилось. Если этот темп сохранится и не будет инцидентов, 2023 год будет насыщенным туристическим сезоном, даже может возникнуть проблема с отелями. С апреля по ноябрь — активный туристический сезон. Армения имеет большой потенциал, особенно для походов», — подчеркнул он.Специалисты этой области отмечают, что туризм в Армении доступный, природа и сервис хорошие. И если не будет никаких происшествий, Армения может оказаться в списке лучших стран для походов.