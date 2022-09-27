Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в Ереване направил мессидж странам, которые пытаются изменить карты, — политика пересмотра потерпит неудачу.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Никос Дендиас сказал в совместном с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявлении для прессы.

«Греция неоднократно подчеркивала, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех государств, и это, конечно же, относится и к нашему доброму другу Армении. Мы верим в незыблемость границ», — сказал Никос Дендиас.

Он обратился к факту, что территория Армении несколько дней назад подверглась нападению азербайджанских сил, и выразил солидарность Греции правительству и народу Армении.

«Я также хотел бы послать мессидж странам, которые пытаются изменить карты. И мой мессидж заключается в следующем: политика пересмотра не сработает. Отмечу еще одну такую страну, Турцию, которая пытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы проявить неуважение к стабильности. Мы также — свидетели турецкой риторики, позвольте напомнить, что Турция возражала против отправки Грецией некоторого оборонительного оружия на греческие острова. И это делалось в условиях соблюдения Грецией своих обязательств, а эти обязательства вытекают из Лозаннского соглашения», — подчеркнул глава МИД Греции, добавив, что Турция была против, потому что Греция не позволила, чтобы ее территории остались без защиты.

По его словам, в настоящее время Турция угрожает начать войну против Греции. Глава МИД подчеркнул, что Греция готова и хочет начать конструктивный диалог с Турцией в рамках международного права, но также готова защищать себя и свои права.

Министры иностранных дел Армении и Греции в Ереване обсудили и вызовы безопасности на Кавказе.

«Наша позиция в отношении Нагорного Карабаха остается неизменной, мы выступаем за достижение мирных, взаимоприемлемых решений в рамках международного права. Международное право — это Святой Завет международных отношений и политики. С этой точки зрения мы приветствуем мужество премьер-министра Пашиняна, предложившего новый подход к новому будущему в этом регионе», — сказал министр иностранных дел Греции.Но он подчеркнул, что решения и мир не могут быть приняты в условиях, когда существует угроза применения силы. Греция и впредь будет поддерживать начало двусторонних переговоров. Никос Никос Дендиас добавил, что они считают, что гуманитарные проблемы должны быть решены немедленно, а гуманитарные права должны соблюдаться.