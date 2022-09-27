Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает, что однозначно должны быть устранены последствия азербайджанской агрессии: в первую очередь — азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию РА, должны быть возвращены армянские военнопленные и полностью должен соблюдаться режим прекращения огня.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Мирзоян говорил на пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, проходящей в Ереване.

Главы МИД двух стран в Ереване подробно обсудили региональные и международные события. Министр иностранных дел Республики Армения представил своему греческому коллеге ситуацию на Южном Кавказе, в том числе последствия недавней агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения.

«Мы придаем важность адресной и адекватной реакции международного сообщества на максималистские и преступные устремления Азербайджана против стабильности и мира. Неадекватные ответные действия, устанавливающие равенство между агрессором и объектом агрессии, приводят к новым преступлениям. И в этом контексте мы ценим дружественную позицию Греции в отношении создавшейся ситуации. Понятно, что последствия агрессии должны быть устранены, то есть в первую очередь азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию Республики Армения, должны быть возвращены армянские военнопленные и полностью должен соблюдаться режим прекращения огня», — заявил Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел РА добавил, что международное сообщество должно посредством четких действий и механизмов предотвратить авантюрные шаги Азербайджана и возможные новые агрессии.

Он поблагодарил Грецию и правительство Греции за постоянное содействие Армении и армянскому народу, особенно когда армянский народ сталкивается с агрессией Азербайджана, направленной против суверенитета и территориальной целостности Армении. По словам министра, визит министра иностранных дел Греции в Армению в тяжелые дни 44-дневной войны осенью 2020 года и нахождение в настоящее время в Ереване являются гарантией солидарности и содействия, которыми Армения очень дорожит. На встрече министры иностранных дел Армении и Греции обсудили развитие армяно-греческих отношений. «За последние 30 лет нам удалось наладить прочные межгосударственные отношения и сформировать комплексную двустороннюю повестку, включающую активный политический диалог, сотрудничество в сфере экономики, обороны, транспорта, культуры и в других важных сферах. Мы отметили, что эффективное сотрудничество осуществляется и в трехстороннем формате Армения-Греция-Кипр», — сказал Арарат Мирзоян, выразив уверенность, что совместными усилиями они смогут и дальше развивать этот важный формат и служить продвижению жизненных интересов всех трех стран.