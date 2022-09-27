Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения 27 сентября в 18:08 по местному времени (в 14:08 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение магнитудой 5.1, с географическими координатами 40.93⁰ северной широты и 42.74⁰ восточной долготы, в 19 км к югу от турецкого города Ардаган. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков землетрясения в эпицентре составила 7 баллов.

Землетрясение ощущалось в Ширакской области силой 2-3 балла и в Ереване силой в 2 балла.