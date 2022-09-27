Спустя 2 года после войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха, нагорно-карабахская проблема остается нерешенной, поскольку не урегулированы вопросы, лежащие в основе конфликта. Армянская сторона подтверждает свою приверженность установлению мира и стабильности в регионе путем мирных переговоров.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, проходящей в Ереване, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Главы МИД Армении и Греции в Ереване, среди других вопросов, коснулись и процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Арарат Мирзоян напомнил, что 2 года назад именно в этот день Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Нагорного Карабаха и его народа.

«Сегодня, спустя 2 года, проблема остается нерешенной, потому что не урегулированы вопросы, лежащие в основе конфликта. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что как ответственный член международного сообщества мы отвергаем подход решения проблем путем применения силы и угрозы применения силы и подтверждаем нашу приверженность установлению мира и стабильности в регионе путем мирных переговоров», — сказал министр иностранных дел Армении.

27 сентября 2020 года Азербайджан, при поддержке Турции, развязал войну против Нагорного Карабаха, взяв под прицел и гражданское население и гражданские инфраструктуры. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о приостановлении военных действий в Нагорном Карабахе. Несмотря на обязательство, взятое трехсторонним заявлением, Азербайджан спустя два года еще не вернул всех армянских пленных.