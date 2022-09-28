Доминиканская Республика до конца года откроет в Ереване Офис, который облегчит процесс получения визы для граждан Армении, а пока резиденция посла находится в Москве. Посол видит большие перспективы экономического сотрудничества между двумя странами, также ведется работа по либерализации визового режима.

В беседе с «Арменпресс» посол затронул ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений — от возможности открытия прямых рейсов до двусторонней торговли и туризма.

Возможность прямых рейсов

«Многие армяне, которые едут в Доминиканскую Республику на отдых, прилетают из Москвы. А поскольку рейсы из Москвы прекращены, армян в нашей стране сейчас очень мало. Мы пытаемся работать над открытием прямых рейсов из Доминиканской Республики в Армению. Но мы также рассматриваем возможность стыковки этих рейсов с рейсами из Лос-Анджелеса. Армяне Америки и Армении смогут встречаться во время отдыха на Карибах. У нас есть прямые рейсы из Канады, Бразилии, Аргентины и США, тех самых мест, где проживает большая часть армянской диаспоры. Таким образом, мы верим, что Доминиканская Республика может стать мостом между армянской диаспорой и Арменией на Карибских островах», — сказал посол.

Он отметил, что Армения имеет посольства в Бразилии и Аргентине, но не имеет посольств на Карибских островах. Таким образом, Доминикана хочет стать для Армении воротами в Карибское море. «Доминиканская Республика также хочет, чтобы Армения была нашей дверью на Кавказ и в Среднюю Азию», — подчеркнул Франк Ханс Данненберг Кастельянос.

По словам посла, сейчас идет работа над соглашением по вопросам гражданской авиации. Чартерные рейсы можно начинать и без этого соглашения, но желательно создать правовую основу.

Офис посольства Доминиканской Республики в Ереване

«Мы также хотим открыть Офис в Армении как представительство нашего посольства в Москве. Хотя я посол-нерезидент, но хочу иметь здесь постоянное представительство, которое будет оказывать услуги армянам. Этот офис станет той дверью, которая позволит в будущем открыть посольство в Армении», — подчеркнул Франк Ханс Данненберг Кастельянос, добавив, что офис, вероятно, будет открыт до конца года.

Посол отметил, что работа офиса ускорит процесс получения визы для армян, поэтому им для получения визы не придется отправлять свои паспорта в Москву.

Он отметил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 15 лет назад, в 2007 году, за это время обе страны, конечно, сотрудничали, как например, в рамках ООН, но отношения не были очень активными, пока не были назначены послы с обеих сторон. «Новое правительство моей страны, которое у власти уже 2 года, приняло решение диверсифицировать дипломатические отношения и реализовать уже подписанные соглашения», — сказал он.

Доминиканская Республика назначила посла в Армении (резиденция в Москве), а Армения в Доминиканской Республике (резиденция в Оттаве). По словам посла, это был первый шаг к установлению и развитию отношений, за которым должна последовать непосредственная работа государственных чиновников, что позволит иметь отношения по все большим направлениям. По словам посла, сейчас нам необходимо создать фундамент, который позволит нам продолжать работать друг с другом и пожинать двусторонние плоды. Он выразил надежду, что в ближайшее время у них появится постоянное посольство в Армении.

Посол также поблагодарил правительство Армении, МИД Армении за оперативный отклик на просьбу об открытии здесь офиса.

Армянский Тумо в центре внимания Доминиканы

Посол подчеркнул, что правительство Доминиканы впечатлено Тумо. «Это очень интересная программа , и ее можно повторить в моем регионе. Наш президент говорил с вашим послом в Канаде об этом плане. То, что делает Тумо, очень впечатляет. И мы хотим повторить этот армянский проект и на Карибах, благодаря ему мы сможем открыть много возможностей в ИТ-секторе», — сказал Франк Ханс Данненберг Кастельянос.

Таким образом, помимо других сфер, посол видит перспективы сотрудничества и в сфере информационных технологий. «Вы развиваете ИТ-сектор, мы создаем ИТ-хаб в Карибском бассейне. Возможно, ваши и наши компании смогут работать вместе. Он добавил, что Тумо может стать основой такого сотрудничества.

От армянского коньяка до доминиканских сигар: экономические связи, двусторонняя торговля

«Мы видим, что экономика Армении стала очень динамичной, наша экономика на Карибах также очень динамична. Наши две страны имеют много общего, и мы хотим, чтобы Армения была нашим партнером на Кавказе. Мы хотим продвигать ваше вино, ваше бренди, распространять их в Центральной Америке, на Карибских островах, мы хотим делать то же самое с нашими сигарами, нашим ромом, нашим кофе и другими продуктами питания», — сказал посол.

Он отметил, что сигары, произведенные в Доминиканской Республике, известны в Армении, есть армяне, знающие сигары, производимые в Доминиканской Республике.

— Они прекрасно подходят к вашему бренди. Качество армянского вина тоже отличное, я недавно попробовал армянское вино, думаю, есть возможность продавать его в Доминиканской республике. Мы являемся стороной соглашения о свободной торговле с Центральной Америкой, и через нас ваши вина смогут выйти и на другие рынки», — сказал посол.

Франк Ханс Данненберг Кастелланос добавил, что они продают не только ром и сигары, но и авокадо, манго, ананасы и многие другие экзотические фрукты. Таким образом, они хотят сделать Армению «дверью» для своей продукции.

«Мы встретили в Армении некоторых бизнесменов, которые заинтересованы в нашей продукции, которая была очень популярна в России до начала спецопераций, но сейчас из-за отсутствия прямых рейсов они не могут до нее добраться. Если мы сможем открыть прямой рейс в Армению, эти товары смогут прийти в Армению или в другие страны, например, в Грузию. Мы считаем, что Армения является важной дверью в регион», — подчеркнул посол.

Туризм, возможность безвизового режима

«Туристы из Армении едут к нам, но мы хотим увеличить их количество, хотим облегчить въезд туристов, убрав визы или сократив бумажную работу. Мы работаем над либерализацией визового режима, что облегчит визит граждан Доминиканской Республики в Армению и визит армян в Доминиканскую Республику», — сказал посол.

Он сказал, что как посол пытается продвигать Армению и среди туроператоров Доминиканской Республики, предпринимается попытка подготовки пакетов. В конце сентября, начале октября ожидается визит туроператоров Доминиканской Республики для популяризации Армении как туристического направления.

«Мы христиане, поэтому у нас много интересов в Армении с точки зрения христианских ценностей, христианского наследия, истории. Сейчас, когда многие туристы не могут ехать в Россию, Армения для них — хорошая возможность. А армяне смогут наслаждаться пляжами, горами и отелями Карибских островов в Доминиканской Республике. Доминиканская Республика может быть связующим звеном с диаспорой, потому что у нас есть прямые рейсы в Канаду, США, Францию, Бразилию», — сказал посол.

Он подчеркнул, что армяне и доминиканьы очень похожи своей культурой и семейными ценностями. «Я говорю, что вы — латиноамериканцы на Кавказе», — добавил посол.

Интервью вела Анна Григорян

Фото: Татев Дурян