В Армению будет направлена французская делегация для оценки создавшейся пограничной ситуации.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на встрече с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

В публикации на своей странице в Facebook Себастьян Лекорню написал, что он принял министра обороны Армении Сурена Папикяна. «Мы обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном. Там должны завершиться боевые действия, а азербайджанские силы должны вернуться на исходные позиции. Я объявил об отправке в Армению французской делегации для оценки ситуации», — сообщил министр обороны Франции.