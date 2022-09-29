Посольство России в Армении выступило с заявлением в связи со второй годовщиной азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха.

В заявлении говорится:

“В день памяти о начале трагических событий 2020 года вместе с армянским народом скорбим о погибших, выражаем сочувствие их семьям, желаем восстановления и здоровья раненым и пострадавшим.

Россия предпринимала и далее будет предпринимать все необходимые шаги в целях полной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, достигнутых в 2020 и 2021 годах, оказывать содействие в поиске таких решений имеющихся проблем, которые обеспечат устойчивый мир и безопасность для региона Южного Кавказа.

Убеждены, что все спорные вопросы между сторонами могут и должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами с опорой на указанные договоренности”.