Посольство США в Армении в связи со 2-ой годовщиной 44-дневной войны выразило соболезнования и поддержку семьям погибших и раненых в результате войны.

В распространенном посольством заявлении, в частности, говорится: «27 сентября мы вспоминаем жертв конфликта между Арменией и Азербайджаном и выражаем соболезнования и поддержку семьям погибших и раненых. США привержены установлению мира в регионе Южного Кавказа».

Посольство также опубликовало фотографию, на которой посол Линн Трейси зажигает свечу в церкви Сурб Григор Лусаворич в Горисе.