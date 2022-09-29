По состоянию на 11:00 29 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе остается без изменений.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны Армении.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что подразделения ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, начиная с 18:00 28 сентября, с применением минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, открыли огонь по боевым позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть 3 погибших.