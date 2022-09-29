Индия поставит Армении вооружение на $ 244 млн.

Как передает «Арменпресс» об этом сообщает The Economic Times.

Ранее в этом месяце правительства обеих стран подписали ряд соглашений о поставках оружия и боеприпасов.

Согласно источникам The Economic Times, Индия поставит в Армению ракетные системы залпового огня Pinaka, которые уже находятся на вооружении индийской армии.

Индия также поставит Армении противотанковые ракеты, а также другие боеприпасы. Согласно сообщению, планируется и поставка радаров Swathi.По сведениям источника, общий объем поставок будет на сумму около $ 244 млн.