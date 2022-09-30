Около 20 молодых людей армянской диаспоры из 13 разных стран уже несколько дней находятся в Армении в рамках программы «Молодой посол Диаспоры». Они знакомятся с областями Армении, с проблемами, существующими в областях, и стремятся установить связи между Арменией и их общинами. В основе проекта — прежде всего активизация связей между общинами.

Грета Мнацаканян, руководитель программы «Молодой посол Диаспоры», в беседе с «Арменпресс», подчеркнула, что каждый новый проект, связанный с Арменией, имеет особое и большое значение для армянской молодежи диаспоры. Об этом свидетельствует большое количество заявок на участие в ряде программ Офиса уполномоченного по делам диаспоры.

«Этой программой мы решаем проблему, вовлекая молодежь в укрепление связей Армения-Диаспора, потому что есть различия между поколениями, сильные подходы. Посредством программу мы доносим до участников необходимую информацию и знания, а также даем возможность, чтобы и Армения смогла воспользоваться их знаниями, потенциалом и связями», — сказала руководитель программы.

Участница проекта Ашхен Бадалян уже 25 лет живет в России. В последние два года она окончательно решила переехать в Армению и использовать свой опыт, знания и связи для развития нашей страны. И программа «Молодой посол диаспоры» является важной платформой для реализации этой цели.

Владимир Арутюнян, приехавший из США, подчеркнул значение реализации проекта, поскольку многие в их общине понятия не имеют о том, что происходит в Армении. Касаясь вопроса переезда в Армению, Владимир Арутюнян сказал, что у каждого армянина, проживающего в диаспоре, эта мысль всегда присутствует.

Программа «Молодой посол Диаспоры» стартовала в 2021 году, заявки на участие в ней подали 104 молодых человека. Отобраны были 20 участников из 16 стран.