Армянские штангисты проводят последний сбор перед чемпионатом Европы среди спортсменов до 20 и 23 лет, который пройдет в Албании 15-25 октября. Главный тренер мужской сборной Армении, генеральный секретарь республиканской федерации тяжелой атлетики Пашик Алавердян в беседе с нашим корреспондентом отметил, что подготовка проходит в штатном режиме. Из лидеров только чемпион Европы Рафик Арутюнян из-за травмы пропустит предстоящие соревнования.

«К сборам привлечены также члены женской и мужской сборных, которые готовятся к намеченному в начале декабря в Колумбии чемпионату мира. Впрочем, костяк мужской сборной составляют тяжелоатлеты в возрасте до 23 лет, которые по возвращении из Албании продолжат подготовку уже к мировому первенству. Текущий сбор мы проводим в столичном спорткомплексе «Олимпаван». А девушки тренируются в Гюмри. В сборе участвуют 25 атлетов», — рассказал главный тренер.

Пашик Алавердян признал, что результаты участников сбора пока далеки от удовлетворительных, но тренеры делают все для того, чтобы в нужное время подвести своих подопечных к необходимой форме. «Мы пока не удовлетворены результатами. Необходимо добиться улучшения результатов как минимум за 20 дней до начала соревнований, чтобы спортсмены смогли поддержать форму. Это, помимо упорных тренировок, требует также серьезных расчетов. Тут, можно сказать, нужен научный подход. Все наши тренеры обладают этими навыками и, исходя из собственного опыта, умеют организовать этот процесс. Надеюсь, что результаты улучшаться», — отметил наш собеседник.

Удручает П.Алавердяна только травма чемпиона Европы Рафика Арутюняна (у него обнаружена грыжа позвоночника), из-за которой нынешний чемпионат придется пропустить.

На грядущем чемпионате Европы в Албании Армению представят 29 штангистов и штангисток. Армянская делегация отправится в Албанию с 14 октября — несколькими группами.