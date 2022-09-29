В среду, 28 сентября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и крупнокалиберных винтовок в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. С армянской стороны есть 3 жертвы.

Таким образом, Азербайджан продолжает широкомасштабную агрессию, начатую 13 сентября в отношении территориальной целостности независимой Армении.

Санкции против Азербайджана требуют американские законодатели

Продолжая военные преступления, Азербайджан пренебрегает призывами международного сообщества и государств-членов Совета Безопасности ООН — соблюдать достигнутый режим прекращения огня. Реакция мирового сообщества однозначна: азербайджанские ВС должны незамедлительно покинуть территорию Армении.

Как раз в день второй годовщины начала кровопролитной войны в Нагорном Карабахе, 27 сентября, председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес и член того же комитета Марко Рубио представили законодательную инициативу, осуждающую недавнюю агрессию Азербайджана против Армении, призывающую к немедленному прекращению американской помощи Азербайджану в обеспечении безопасности, к освобождению армянских военнопленных и применению санкций за совершение военных преступлений.

В этой связи Роберт Менендес отметил:

«Возобновившееся нападение Азербайджана на территории Армении и грубые нападения на объекты гражданской инфраструктуры являются ужасным проявлением неуважения к человеческой жизни. Поскольку общины в регионе, в том числе в Капане, Горисе, Джермуке, Варденисе и Чакатене, страдают от режима Алиева, Соединенные Штаты должны подкрепить свои слова поддержки действиями для народа Армении. Этой резолюцией мы ясно заявляем, что для правительства США императивом национальной безопасности является поступить правильно и раз и навсегда прекратить помощь Азербайджану в области безопасности».

Что представляет собой помощь Азербайджану в области безопасности?

Напомним, что и Азербайджан, и Армения получали помощь США согласно «Акту в поддержку свободы», принятому в 1992 году. Однако впоследствии усилиями армянских организаций Америки и проармянски настроенных конгрессменов была принята 907 поправка, ограничивающая оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне. Непонятно почему с 2001 года американская администрация временно приостанавливала действие поправки. Злые языки утверждают — с целью получить поддержку Азербайджана как транзитной территории для перевозки грузов в Афганистан…

Если это действительно так, то в силу известных геополитических перемен, этот транзитный путь утратил всякий смысл — со всеми вытекающими последствиями.

С другой стороны, лишение Азербайджана помощи будет иметь исключительно моральный эффект, эдакий мессидж Алиеву – недовольство США проводимой им в регионе политикой.

Одновременное предоставление государственной помощи Армении и Азербайджану (бывали годы, когда Азербайджан получал втрое большую помощь, чем Армения, о чем свидетельствуют открытые источники) долгое время ставило некий знак равенства между агрессором и объектом нападения, хотя представители американской администрации всегда реагировали на события в регионе, зачастую с критикой в адрес Азербайджана.

Отметим, что согласно вышеупомянутой резолюции в повестку Сената США, кроме лишения Азербайджана американской помощи в области безопасности, фактически имеется намерение применить санкции в отношении агрессора.

Алиев объявлен военным преступником

Спустя неделю после визита в Армению делегации Конгресса во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, член делегации и сопредседатель группы Конгресса по армянским вопросам Джеки Спир представила законодательную инициативу, осуждающую военные преступления Азербайджана как в Армении, так и в Арцахе, призывая применить санкции и обращаясь к международным трибуналам для проведения соответствующих расследований.

Об этом госпожа Спир впервые публично заявила на встрече с представителями Арцаха.

Помимо требования введения санкций за военные преступления (заметим, впервые на таком уровне Алиев удостаивается столь прямолинейной оценки — и думается, чем дальше — тем чаще подобное будет происходить), резолюция призывает к расследованию незаконного задерживания Азербайджаном армянских военнопленных, осуждает разрушение армянских церквей и исторических памятников, выражает солидарность в вопросе территориальной целостности Республики Армения и Арцаха. К инициативе присоединились сопредседатель группы Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне, вице-председатель Адам Шифф и конгрессмен Анна Эшу.

Напомним, что инициатива Джеки Спир последовала за другим проектом резолюции 1351, введенным в обращение Адамом Шиффом и руководителями армянской группы Конгресса. Резолюция призывает к немедленному прекращению помощи США Азербайджану и осуждает нападение Азербайджана на Армению и Арцах. На данный момент проект резолюции подписали около пяти десятков конгрессменов.

По поводу требования конгрессменов ввести санкции против Азербайджана за военные преступления. Это уже серьезно, если американские законодатели проявят последовательность, и руки их не будут связаны тем очевидным фактом, что Азербайджан, обнаглел буквально на глазах, став военным союзником члена НАТО Турции. Агрессии в отношении Армении в течение последних нескольких лет, 44-дневную кровопролитную войну спровоцировала, приветствовала и оказала всяческую военную помощь именно Турция. Да и теперь после любой агрессии Азербайджана в отношении Армении Турция на самом высоком уровне заявляет, что поддерживает Азербайджан.

А как насчет американских санкций против Турции — чтобы Азербайджан вывел войска с суверенной территории Армении? Ведь военного преступника Алиева поддерживает именно Турция. Пульт накала наглости Алиева находится в руках Эрдогана. И об этом знают все.

А санкции против Турции были бы весьма логичны и справедливы в отношении армянского народа, который, уверены, искренне хотят поддержать конгрессмены и сенаторы США.

Что касается диктатора Алиева, в глазах мирового сообщества постепенно приобретающего, наконец-то, облик военного преступника — напомним, что Гитлер тоже издевался над своим и соседними народами. Но покончил жизнь в бункере.

История, как известно, имеет привычку повторяться.