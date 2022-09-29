Выступая вчера на очередном заседании правительства, премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись очередной азербайджанской агрессии, в частности сказал:

«Совершенно очевидно, что мы должны двигаться по трем основным стратегическим направлениям. Естественно, эти направления не исключают и другие. Но именно эти три хочу подчеркнуть. И первейшее среди них – мы должны приложить все усилия, чтобы сформировать вокруг Армении долгосрочный мир и стабильность. Второе – необходимо неуклонно продолжать реформы в области образования, в этой сфере необходимы крупные государственные инвестиции. И третье – в армии необходимо проводить последовательные реформы», — сказал премьер, высказав уверенность, что три этих приоритета призваны стать тем локомотивом, который поведет Армению в условиях глобальной бури.

«Вчера в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы вооруженные силы Азербайджана совершили очередную провокацию и атаковали нашу часть, выполнявшую инженерные работы. Это еще одно проявление азербайджанской агрессии, и я должен констатировать, что инженерные работы велись на территории Армении, и азербайджанские части, которые атаковали, также находились на территории Республики Армения. Это продолжение агрессии, территория Армении оккупирована. Наша позиция определенна и однозначна — Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с территории Армении», — сказал далее премьер, подчеркнув, что правительство приступило к широкомасштабному процессу реформирования вооруженных сил, и Азербайджан подобными провокациями пытается подорвать осуществление реформ ВС.

Азербайджан имеет определенные успехи и в установлении отношений с союзниками Армении, заявил премьер-министр.

«По всем направлениям, во всех случаях, где это возможно, к сожалению, они имеют определенные успехи и в смысле отношений с нашими союзниками, они пытаются сделать так, чтобы в Армению не поставлялось оружие и боеприпасы. Есть случаи, в которых заплачены сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются, в том числе и странами-союзниками. Это, конечно, болезненная реальность. И мы должны глубоко проанализировать эту ситуацию», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что следует понимать: все это происходит с далеко идущей, а может и не далеко идущей целью, чтобы армянская сторона поступилась своей государственностью, своим суверенитетом, пошла на уступки в вопросах своей территориальной целостности.

«Но я также хочу подчеркнуть, что, несмотря на все факторы, мы полны решимости защищать нашу независимость, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. И слава всем тем героям, которые стоят на позициях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Армения», — заявил премьер, добавив, что Армения, как ответственный член международного сообщества, согласна с тем, что конфликт с Азербайджаном должен быть урегулирован мирным путем.

«В этой ситуации мы нашим международным партнерам с последовательностью предлагаем следующую резолюцию, и считаем, что решением может стать размещение международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, будь то миссия Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, или любой другой международной организации», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что действия Азербайджана имеют тенденцию нарушать нормальную жизнь в Армении. По его словам, в существующих условиях жизнь нельзя считать нормальной, потому что люди с напряжением ждут новостей, и каждый тревожный сигнал отвлекает всех от нормального образа жизни и деятельности.

«Все мы должны сосредоточиться на своей повседневной работе, потому что нормальная работа систем чрезвычайно важна и является краеугольным камнем экономики. Призываю всех не забывать об этом обстоятельстве», — сказал он.

По словам Никола Пашиняна, над этим вопросом постоянно работают силовые структуры, спецслужбы и Совет безопасности Армении.

«Мы должны продолжать озвучивать нашу политику, формулировать и реализовывать предложенную нами повестку. Мы должны последовательно и принципиально защищать нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность», — добавил премьер-министр.