XX международный фестиваль исполнительских искусств «Арм Фест», который пройдет с 1 по 8 октября, соберет более 250 участников и гостей из десяти стран: известных артистов, арт-менеджеров, президентов международных фестивалей из Румынии, России, Кипра, Германия, Израиль, Эстония, Из Ирана и других стран.

Как сообщает «Арменпресс», юбилейный «Арм Фест» пройдет под названием «Следующие 20 лет будут лучше» (The next 20 years will be better). В дни фестиваля на 14 сценах Еревана будет показано более 26 спектаклей. Театралы смогут посмотреть драматические, музыкальные, танцевальные, мультимедийные, кукольные, изобразительные, цирковые, детские спектакли, моноспектакли и спектакли на открытом воздухе.

На встрече с журналистами 29 сентября председатель-основатель фестиваля Артур Гукасян сообщил, что спектакли будут демонстрироваться не только в театрах, но и на площадях и других площадках под открытым небом. «Планируются мастер-классы, связанные с актерским мастерством, театром движения, культурной политикой, арт-менеджментом и современными вызовами этой сфере. В этом году выступления будут как бесплатными, так и платными. Вся выручка от продажи билетов будет передана в благотворительный фонд «Ален Маргарян», — сообщил он и добавил, что в рамках фестиваля на суд зрителей вынесут кукольный спектакль «Детектив Ален», посвященный герою 44-дневной Арцахской войны, кавалеру Ордена «Золотой орел» Алену Маргаряну, поставленный по мотивам его сказок.

Мать Алена Маргаряна, Назели Тертерян, поблагодарила руководство Театра кукол за постановку спектакля. «Аллен был увлечен продвижением образования, науки, искусства и культуры во всем мире. Он был бесстрашным, смелым молодым человеком, который оставил образование в Бостонском университете и будущее в Соединенных Штатах и приехал сюда. Он отдал свою жизнь своей нации, народу и государству. Он творил, писал сказки, снимал фильмы, читал лекции, отлично владел пятью иностранными языками. В душе и сердце Аллена всегда были дети, и он показал это в своих сказках», — отметила Назели Тертерян и подчеркнула, что уверена, что пьеса останется в сердцах как детей, так и взрослых на долгие годы, потому что она уникальна и побуждает к чтению, открытию мира, к прекрасному, доброму и благородному.

Одним из ожидаемых спектаклей фестиваля будет балетный спектакль «Роден: ее вечный идол» Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана. Из ереванских театров в основной программе «Арм Феста» выступят Ереванский камерный театр, Национальный театр Соса Саркисяна, Государственный кукольный театр им. О. Туманяна и театр «Михр». В рамках фестиваля мастер-классы проведут театровед Андрей Москвин (Польша), продюсер Юкка Хитт (Финляндия).

Открытие фестиваля состоится 1 октября на сцене Русского драматического театра имени К. Станиславского. Труппа «EM Studio» (Румыния) представит танцевальный спектакль «Лифт».

Спектакли будут показаны и в Гюмри и Ванадзоре.

Артур Гукасян заверил, что театральная публика всегда участвует в фестивалях. Думаю, и этот год не станет исключением. «Многие знают о нашем фестивале и ждут его, ведь фестиваль два года не проводился в офлайн режиме», — подчеркнул он.

По словам Гукасяна, «Арм Фест» и другие фестивали внесли большой вклад в активизацию и развитие театральной жизни в Армении. Он напомнил, что на протяжении многих лет они организовывали лаборатории, семинары, мастер-классы и знакомили людей с театральными разработками и новшествами, что не могло не принести свои плоды.Международный фестиваль исполнительских искусств «Арм Фест» впервые прошел в 2003 году. В 2019-2021 годах Ассоциация европейских фестивалей, выбрав международный фестиваль исполнительских искусств «Арм Фест» из 715 европейских фестивалей, включила его в список 24 лучших.