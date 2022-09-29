27 сентября посол США в Армении Линн Трейси, посетившая Сюникскую область, встретилась с членами перемещенных семей и с жителями, пострадавшими в результате агрессии в середине сентября.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства США.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены проблемы, с которыми столкнулось население области, и пути решения этих проблем.

Посол Трейси посетила деревню Акнер, пострадавшую при артиллерийском обстреле. Она, на встрече, состоявшейся в Акнере, подчеркнула, что США продолжат содействовать суверенитету Армении.

27 сентября губернатор Сюникской области Роберт Гукасян принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси. Вместе с ней в Сюник приехали заместитель руководителя экономического и политического отдела посольства Ким Запфель, директор армянского офиса USAID Джон Алело и программный координатор офиса Айкануш Багратунян.