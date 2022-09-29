Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, организованную советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, оценил как результативную.

Армен Григорян коснулся сообщения Джейка Салливана, сделанного после встречи, о том, что были обсуждены конкретные шаги, которые могут привести к миру. « Мы обсудили повестку урегулирования нагорно-карабахской проблемы, а также темы установления мира в регионе. Эти темы включают вопросы разблокирования, делимитации и безопасности границ, а также другие вопросы, которые принесут в регион мир и стабильность. Это были основные темы, которые мы обсуждали. Особое внимание было уделено и устранению последствий недавней широкомасштабной агрессии. Вы знаете, что в связи с этим США неоднократно заявляли, что Азербайджан должен вернуть свои войска на исходные точки, откуда начал агрессию», — как передает «Арменпресс», сказал Григорян в интервью «Голосу Америки».

Григорян заявил, что Армения и Азербайджан обсуждают 5 повесток, 5 взаимосвязанных вопросов. «Одними из них являются гуманитарные вопросы, то есть возвращение пленных и другие гуманитарные вопросы. Обсуждался вопрос разблокировки, вопрос демаркации и делимитации, вопрос урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Существует и мирный договор между Арменией и Азербайджаном. В этих направлениях мы пытались уточнить, как нам двигаться дальше. Они взаимосвязаны. Другими словами, конкретика была вокруг этих тем, как нам продвигаться вперед», — сказал Армен Григорян.По его словам, есть разные форматы, где проходят обсуждения на разных уровнях. «Это постоянные обсуждения на уровне министров иностранных дел, вице-премьеров, а также руководителей Служб национальной безопасности. Проходят также обсуждения на высоком уровне, то есть встречи между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. На данный момент мы ведем переговоры, чтобы добиться прогресса и в других форматах, и при возможности, провести и встречу на высоком уровне», — уточнил Григорян.