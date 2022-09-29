Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян в Департаменте обороны США встретился с заместителем секретаря обороны Лорой Купер.
На встрече Григорян подробно представил широкомасштабную агрессию Азербайджана в отношении суверенной территории Армении 13 сентября и ее последствия. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в частности, отметили важность работ, направленных на повышение демократичности управления, прозрачности и подотчетности Вооруженных сил Армении.