В Лос-Анджелесе состоялось гала-мероприятие Комитета Ай Дата Западного побережья Америки 2022 года, в ходе которого министру иностранных дел Республики Арцах Давиду Бабаяну была присуждена Премия свободы.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Арцаха, министр выразил признательность за столь высокую оценку его скромной работы, подчеркнув, что продолжит без остатка служить Родине и государству. На мероприятии присутствовали и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лерник Ованнисян и постоянный представитель Арцаха в США и Канаде Роберт Аветисян.