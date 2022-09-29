Представители аккредитованных в Армении дипломатических миссий совершили визит в Гегаркуникскую область, где им будут представлены последствия обстрела мирных населенных пунктов вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», дипломатов встретили министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян.

Запланировано посещение общины Кут. Затем в Варденисе ситуацию в регионе представят министр ТУИ Гнел Саносян, губернатор Карен Саркисян и заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Аракел Мартикян. После они ответят на вопросы дипломатов и представителей СМИ.

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В результате нападения Азербайджана в Гегаркуникской области погиб 1 мирный житель, 4 ранены, состояние 1 из них оценивается как тяжелое, местонахождение 1 мирного жителя неизвестно. Снарядом повреждена улица Чаренца общины Варденис. В общине Неркин Шоржа была отключена телефонная и интернет-связь (уже восстановлена). В общине Верин Шоржа повреждены 8 жилых домов, сожжено 40 га пастбищ, 10 га ячменных и 70 га пшеничных полей 5 жителей. В общине Сотк повреждены здания администрации, школы, частично повреждено около 120 жилых домов (полностью около 60). В поселке Кут повреждены здание сельской администрации и медпункта, подсобные строения 2 жителей, 1 автомобиль, 2 хлева.