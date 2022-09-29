Посол России в Армении Сергей Копыркин считает, что отвод войск на исходные позиции может быть единственно надежной основой для решения проблем между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», такое мнение Сергей Копыркин выразил в беседе с журналистами в общине Сотк Гегаркуникской области.

Он отметил, что путь военных столкновений не может привести к решению существующих проблем. «Мы исходим из того, что решение могут принести только политические и дипломатические усилия», — сказал Копыркин.

Он добавил, что Россия делает все возможное, чтобы процесс политического урегулирования, запущенный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, продолжался, несмотря на все проблемы и противоречия. «Мы продолжаем работать в этом направлении, поддерживаем стороны в достижении общих подходов.

Это непросто, это требует больших усилий, но мы это делали и намерены делать и в будущем», — отметил посол.Касаясь вопроса поставок оружия в Армению из России, Копыркин подчеркнул, что не готов комментировать эту тему, учитывая ее деликатность. «Это должны делать профессионалы, но это область, которая является частью наших союзнических отношений», — сказал посол.