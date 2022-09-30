Трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством заместителей премьер-министров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики почти за два года проделала большую и напряженную работу. В результате переговоров стороны имеют видение маршрутов, реализация которых может привести к разблокированию региона.

Как передает «Арменпресс», об этом в интервью ежедневной газете «Российская газета» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Однако, по словам Оверчука, дороги могут быть открыты или построены только после того, как стороны четко определятся с правовым режимом пересечения границы между странами, а также с порядком движения по этим дорогам.

«Важно, что в ходе переговоров был выработан принцип, который лег в основу подходов к определению этого режима. Принцип звучит так: «Суверенитет над дорогой осуществляет страна, по территории которой проходит эта дорога». Это означает следующее: если дорога проходит по территории Армении, то это армянская дорога, если по территории Азербайджана, то это азербайджанская дорога. Россия всегда отстаивала принцип суверенитета сторон и четко следует позициям заявлений лидеров трех стран от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

Это означает, что на переговорах трехсторонней рабочей группы вице-премьеров ни о каком экстерриториальном коридоре, который каким-либо образом нарушал бы суверенитет какой-либо из сторон, нет речи, и не может быть», подчеркнул Оверчук.

По словам вице-премьера РФ, реализация этого принципа на практике означает, что для въезда в Армению по разблокированным или недавно построенным дорогам будут осуществляться такие меры пограничного и паспортного контроля, как, скажем, при въезде в Армению из Ирана.

«Кроме того, обсуждаются вопросы оплаты использования автомобильных дорог в соответствии с национальным законодательством сторон, а также обеспечения безопасности движения граждан, транспортных средств и грузов по территории одной страны.

Кажется, что сегодня у всех сторон есть понимание возможности практической реализации этих вопросов без нарушения суверенитета какой-либо из сторон. Однако переговоры завершатся только тогда, когда будет полная уверенность в том, что все юридические аспекты учтены, ничего не упущено и никто не будет интерпретировать достигнутый результат как победу над другой стороной. Успешное завершение переговоров станет общей победой всех сторон», — отметил Алексей Оверчук.

На вопрос, работает ли трехсторонняя рабочая группа над тем, чтобы режим пересечения границы между Азербайджаном и Арменией сделать таким, какой бывает между странами с нормальными отношениями, Оверчук ответил:

«Вы абсолютно правы. Мы идем к этому», — ответил Оверчук.