Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках визита в Вашингтон провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Совета безопасности Армении.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках визита в Вашингтон провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Совета безопасности Армении.
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