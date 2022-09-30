Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках визита в Вашингтон провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Совета безопасности Армении.