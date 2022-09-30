2 октября в Женеве состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.«Несмотря на провокации со стороны Азербайджана, армянская сторона примет участие во встрече. Таким образом, заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры, беспочвенны. Армения, как прежде, так и сейчас настроена конструктивно, нацелена на достижение прочного мира на Южном Кавказе и ждет того же от Азербайджана», — сказал Ваан Унанян.