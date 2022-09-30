В Восьмом гарнизонном следственном отделе Военно-следственного главного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту убийства трех военнослужащих в результате обстрела вооруженными силами Азербайджана.

«По предварительной информации, 28 сентября 2022 г. около 20:00 одна из позиций оборонительного пункта, расположенного в Джермуке, была обстреляна азербайджанскими вооруженными силам. В результате обстрела смертельные осколочные ранения получили командир стрелкового батальона N-ской воинской части ВС Армении Наапет Нверович Маргарян, заместитель командира стрелкового батальона той же воинской части, военнослужащий-контрактник, сержант Ованнес Пайлакович Сукиасян и военнослужащий срочной службы, рядовой Эдвард Айкович Ованнисян», — как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Следственного комитета. Ведется расследование.