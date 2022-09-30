В 2016-2021 годах товарооборот между Россией и Арменией увеличился почти вдвое, с 1,35 млрд долларов достигнув 2,6 млрд долларов. Причем этот рост довольно сбалансирован. Экспорт России в Армению и импорт России из Армении почти удвоились. Такой рост товарооборота стал возможен благодаря вступлению Армении в Евразийский экономический союз в 2015 году.

Как «Арменпресс», об этом в интервью ежедневной газете «Российская газета» сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«В Армении работает более 40 крупных российских компаний. Они же являются крупнейшими налогоплательщиками, то есть в значительной степени обеспечивают наполнение доходной части бюджета страны.Мы заинтересованы в том, чтобы и далее развивать взаимную торговлю и инвестиции. Российский бизнес готов предложить эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, цифровой экономики. Для Армении могут представлять интерес наши решения в области предоставления цифровых государственных услуг гражданам», — отметил Алексей Оверчук.