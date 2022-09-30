Экономический рост Армении, рост взаимной торговли между Россией и Арменией и общие интеграционные достижения происходят в условиях многолетней транспортной блокады страны. Именно поэтому перспективы преодоления транспортной изоляции в регионе, разблокирования экономических и транспортных связей станут сильным стимулом для развития как самой Армении, так и Южного Кавказа и соседних стран, в том числе и России.

Как «Арменпресс», об этом в интервью ежедневной газете «Российская газета» сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«По нашим оценкам, приток российских инвестиций (в Армению, ред.) может составить 5 миллиардов долларов. Это — прежде всего проекты в областии энергетики, транспорта и логистики, а также добывающей и перерабатывающей промышленности. В результате будут возникать новые рабочие места, а также множество предприятий малого и среднего бизнеса.

Положительный эффект для экономики Армении в результате деблокировки очевиден и может быть даже более значительнее, чем эффект «первой интеграционной волны». Только за первый год членства в ЕАЭС Армения нарастила взаимную торговлю со странами ЕС почти на 54 %», — отметил Оверчук.

По словам вице-премьера РФ, в первый год членства в ЕАЭС произошло значительное увеличение производства всех традиционных экспортных товаров Армении, получили развитие новые отрасли.«Например, создание общего рынка лекарственных средств позволило Армении многократно увеличить экспорт лекарственных средств на рынок Союза. Также увеличился объем грузоперевозок. В Армении хорошо понимают, что дальнейший экономический рост сдерживается транспортной блокадой. Сегодня мы в одном шаге от его устранения», — заключил Оверчук.