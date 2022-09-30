29 сентября в Лос-Анджелесе состоялась встреча министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с сенатором штата Калифорния Энтони Портантино и депутатом парламента штата Калифорния Адрином Назаряном.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения МИД Арцаха, обсуждались вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и Калифорнией и ситуации в Арцахе.

Министр выразил благодарность Энтони Портантино и Адрину Назаряну за то, что они на протяжении многих лет занимают принципиальную и объективную позицию и остаются верными общечеловеческим ценностям.Во встрече приняли участие и мэр Глендейла Арташес Касахян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лерник Ованнисян, постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян и представители Ай Дата.