Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект об объявлении в штате 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян. Автор законопроекта — депутат собрания штата Калифорния Адрин Назарян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Адрина Назаряна.

«Как член сообщества, пострадавшего от Геноцида, мне трудно описать, насколько это важно для всех тех, кто долгое время терпел умышленное отрицание нашей боли и нашей истории. Сегодня крупнейший штат страны обязался ежегодно вспоминать о последствиях Геноцида. Мы помним всех жертв геноцида. Мы поддерживаем всех, кто несет на себе последствия геноцидов», — сказал Назарян.