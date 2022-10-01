Международная шахматная федерация ФИДЕ опубликовала рейтинг за октябрь.

Как передает Арменпресс, среди шахматистов, представляющих Армению, Габриел Саргсян – на 33-ем месте, Айк Мартиросян – на 64-ом, Шант Саргсян – на 86-ом.

Впервые в классификацию среди женщин вошла член сборной Армении, чемпионка страны и чемпионка мира до 18 лет Мариам Мкртчян. Она на 78-ом месте. Элина Даниелян заняла 35-е место в рейтинге, Анна Саргсян – 68-е, Лилит Мкртчян – 72-е.

Чемпион мира Магнус Карлсен лидирует в мужском рейтинге.