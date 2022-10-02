Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, в ответ на вопрос АРМЕНПРЕСС, прокомментировал распространенное по азербайджанскому Telegram-каналу видео, на котором предположительно азербайджанские военнослужащие зверски расстреливают пленных армян.

Для того, чтобы выяснить подлинность видео, мы поговорили с пресс-секретарем Минобороны, который отметил:

«На данный момент мы не можем дать какой-либо конкретной информации о месте и времени, соответствующие органы сейчас изучают видео.

Думаем, в его подлинности сомнений нет, этот почерк — типичный для азербайджанских вооруженных сил. Этот почерк известен и нам, и международному сообществу — по неопровержимым доказательствам предыдущих подобных дел».