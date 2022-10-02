Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар прокомментировал распространенное в азербайджанских Telegram-каналах видео, на котором видно, как азербайджанские солдаты жестоко расстреливают армянских пленных.

Как передает Арменпресс, Клаар сделал следующую запись в своем микроблоге в Twitter: «Опубликовано еще одно видео, на котором, вероятно, казнят армянских военнопленных. Если подлинность видео подтвердится, это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности».

Относительно подлинности видео АРМЕНПРЕСС запросил комментарий у пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арама Торосяна, который дал следующий ответ:

«На данный момент мы не можем дать какой-либо конкретной информации о месте и времени, соответствующие органы сейчас изучают видео.

Думаем, в его подлинности сомнений нет, этот почерк — типичный для азербайджанских вооруженных сил. Этот почерк известен и нам, и международному сообществу — по неопровержимым доказательствам предыдущих подобных дел».