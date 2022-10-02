В связи с видеозаписью, в которой заснят расстрел армянских военнопленных азербайджанскими военными, против Баку будут представлены заявления в Европейский и международный суды ООН.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян

«В ответ на звонки и сообщения представителей многочисленных СМИ:

Офис Представителя по международным правовым вопросам занимается распространенным сегодня утром на Telegram-каналах видеоматериалом, в котором запечатлен расстрел армянских пленных. Это фактическое военное преступление.

Сообщаю, что в настоящее время мы работаем с соответствующими структурами. Сопоставив факты и материалы, сопроводив их четкими доказательствами, утром мы подадим новые жалобы против Азербайджана в Европейский и Международный суды ООН», — написала пресс-секретарь Представителя Республики Армения по международно-правовым вопросам.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, в ответ на вопрос АРМЕНПРЕСС, прокомментировал распространенное по азербайджанских Telegram-каналах видео, на котором предположительно азербайджанские военнослужащие зверски расстреливают пленных армян. Он отметил:

«На данный момент мы не можем дать какой-либо конкретной информации о месте и времени, соответствующие органы сейчас изучают видео.

Думаем, в его подлинности сомнений нет, этот почерк — типичный для азербайджанских вооруженных сил. Этот почерк известен и нам, и международному сообществу — по неопровержимым доказательствам предыдущих подобных дел».

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар прокомментировал распространенное в азербайджанских Telegram-каналах видео, на котором видно, как азербайджанские солдаты жестоко расстреливают армянских пленных и сделал следующую запись в своем микроблоге в Twitter: «Опубликовано еще одно видео, на котором, вероятно, казнят армянских военнопленных. Если подлинность видео подтвердится, это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности».