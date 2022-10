Армения будет использовать все международные механизмы для обеспечения расследования военного преступления по расстрелу группы армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими на суверенной территории Армении, и привлечения виновных к ответственности. Такие акты насилия должны получить необходимый ответ — с последствиями для агрессора.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сделав запись в своем микроблоге в Twitter в ответ на видео расстрела азербайджанскими солдатами армянских военнопленных.

«В социальных сетях появилось еще одно ужасающее видео. Азербайджанские военнослужащие расстреляли группу армянских военнопленных на суверенной территории Армении.

Международная общественность должна однозначно осудить и дать адресную оценку этому военному преступлению, а также предпринять шаги для прекращения агрессии Азербайджана».

«Армения будет использовать все международные механизмы для обеспечения расследования и привлечения виновных к ответственности. Такие акты насилия должны получить необходимый ответ — с последствиями для агрессора», — написал премьер-министр Армении.

Yet another horrific video circulated in social media: Azerbaijani soldiers are arbitrarily executing group of #Armenian POWs on sovereign Armenian territory. Int’l community should strongly condemn & address this war crime & take appropriate measures to halt Az’s aggression.

Armenia will use all available international mechanisms to ensure investigation and accountability. Such acts of violence should be addressed properly, with consequences for the aggressor.