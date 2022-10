Депутат парламента Испании Джон Иньяриту назвал очередным варварством азербайджанского режима расстрел армянских военнопленных со стороны ВС этой страны.

Как передает Арменпресс, Джон Иньяриту в своем микроблоге Twitter отметил: «Очередное варварство азербайджанского режима. И это именно те люди, с которыми вы заключили соглашение и которых считаете надежным партнером, г-жа фон дер Ляйен?!»

Иньяриту также опубликовал видео с ужасающими кадрами этого военного преступления.

Депутат парламента Испании имел в виду председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. 18 июля она и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен удвоить поставки газа из Азербайджана.

Once again, the barbarism of the Azerbaijani regime.



Is this the people whith whom you signed agreements and consider reliable partners, Mrs. @vonderleyen? https://t.co/3dLlOhlWOj