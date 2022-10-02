Депутат парламента Испании Джон Иньяриту назвал очередным варварством азербайджанского режима расстрел армянских военнопленных со стороны ВС этой страны.

Как передает Арменпресс, Джон Иньяриту в своем микроблоге Twitter отметил: «Очередное варварство азербайджанского режима. И это именно те люди, с которыми вы заключили соглашение и которых считаете надежным партнером, г-жа фон дер Ляйен?!»

Иньяриту также опубликовал видео с ужасающими кадрами этого военного преступления.

Депутат парламента Испании имел в виду председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. 18 июля она и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен удвоить поставки газа из Азербайджана.